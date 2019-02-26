As winter weather continues to impact travel throughout Montana, several schools are closed or delayed this week. Here's a list of current closures.
Anaconda Schools CLOSED
Ennis Schools CLOSED
Eastern Montana:
Livingston Public Schools CLOSED
As winter weather continues to impact travel throughout Montana, several schools are closed or delayed this week. Here's a list of current closures.
Western Montana:
Anaconda Schools CLOSED
Ennis Schools CLOSED
Eastern Montana:
Livingston Public Schools CLOSED
...AIRPORT WEATHER WARNING... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED AN AIRPORT WEATHER WARNING FOR... BOZEMAN YELLOWSTONE INTERNATIONAL AIRPORT /BZN/ THE FOLLOWING WEATHER HAZARDS ARE EXPECTED: PERIODS OF SNOW WITH VISIBILITY AT TIMES OF 1/2 MILE OR LESS. VISIBILITY SHOULD VARY BETWEEN LIFR AND VFR AS SNOW BANDS MOVE THROUGH THE AREA. UNTIL 430 PM MST. LAT...LON 4576 11117 4579 11117 4579 11113 4576 11113
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON... ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 PM MST WEDNESDAY... * WHAT...SNOW EXPECTED. HEAVY SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES AT LOWER ELEVATIONS AND 6 TO 12 INCHES IN THE MOUNTAINS, WITH ISOLATED AMOUNTS NEAR 18 INCHES, ARE EXPECTED. * WHERE...BEAVERHEAD, MADISON AND GALLATIN. * WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON. FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 11 PM MST WEDNESDAY. * ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HEAVY SNOWFALL AND STRONG WINDS ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING. &&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER. ISSUED ON FEBRUARY 26 2019 AT 04:51 AM AVALANCHE WARNING THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IS ISSUING A BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING FOR THE SOUTHERN GALLATIN AND SOUTHERN MADISON RANGES, THE LIONHEAD AREA NEAR WEST YELLOWSTONE, THE CENTENNIAL RANGE, AND THE MOUNTAINS AROUND COOKE CITY. HEAVY SNOWFALL AND STRONG WIND ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. NATURAL AND HUMAN TRIGGERED AVALANCHES ARE LIKELY. AVALANCHE TERRAIN AND AVALANCHE RUNOUT ZONES SHOULD BE AVOIDED. THE AVALANCHE DANGER IS RATED HIGH ON ALL SLOPES. CONTACT THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER FOR MORE DETAILED INFORMATION. WEBSITE: WWW.MTAVALANCHE.COM AVALANCHE HOTLINE: 406-587-6981 THIS WARNING WILL EXPIRE OR BE UPDATED BY 6:00 A.M. ON FEBRUARY 27, 2019.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON... ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 PM MST WEDNESDAY... * WHAT...SNOW EXPECTED. HEAVY SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES AT LOWER ELEVATIONS AND 6 TO 12 INCHES IN THE MOUNTAINS, WITH ISOLATED AMOUNTS NEAR 18 INCHES, ARE EXPECTED. * WHERE...BEAVERHEAD, MADISON AND GALLATIN. * WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON. FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 11 PM MST WEDNESDAY. * ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HEAVY SNOWFALL AND STRONG WINDS ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING. &&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A * FLOOD ADVISORY FOR... AN ICE JAM IN... NORTH CENTRAL GALLATIN COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA... * UNTIL 700 PM MST THURSDAY. * AT 702 AM MST, GAUGE REPORTS INDICATED MINOR FLOODING ALONG THE GALLATIN RIVER AT LOGAN. MINOR FLOOD STAGE IS 9.0 FEET AND MINOR FLOODING IS EXPECTED TO CONTINUE. * SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... LOGAN. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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