...AIRPORT WEATHER WARNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
BOZEMAN YELLOWSTONE INTERNATIONAL AIRPORT /BZN/
THE FOLLOWING WEATHER HAZARDS ARE EXPECTED:
SNOW WITH VISIBILITY OF 1/2 MILE OR LESS AT TIMES.
UNTIL 1200 AM MST TUESDAY. VISIBILITY MAY FALL TO OR BELOW 1/2 MILE
FOR BRIEF PERIODS IN HEAVIER SNOW AT TIMES TONIGHT THROUGH TUESDAY
NIGHT.
LAT...LON 4576 11117 4579 11117 4579 11113 4576 11113
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER.
ISSUED ON FEBRUARY 25 2019 AT 05:08 AM
AVALANCHE WARNING
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IS ISSUING A
BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING FOR THE LIONHEAD AREA NEAR WEST
YELLOWSTONE AND THE CENTENNIAL RANGE. HEAVY SNOWFALL AND STRONG
WIND ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. NATURAL
AND HUMAN TRIGGERED AVALANCHES ARE LIKELY. AVALANCHE TERRAIN AND
AVALANCHE RUNOUT ZONES SHOULD BE AVOIDED. THE AVALANCHE DANGER IS
RATED HIGH ON ALL SLOPES. CONTACT THE GALLATIN NATIONAL FOREST
AVALANCHE CENTER FOR MORE DETAILED INFORMATION.
WEBSITE: WWW.MTAVALANCHE.COM
AVALANCHE HOTLINE: 406-587-6981
THIS WARNING WILL EXPIRE OR BE UPDATED BY 6:00 A.M. ON FEBRUARY
26, 2019.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST
TUESDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1
TO 6 INCHES AT LOWER ELEVATIONS, WITH AN ADDITIONAL 6 TO 12
INCHES AT HIGHER ELEVATIONS, INCLUDING WEST YELLOWSTONE. WINDS
GUSTING AS HIGH AS 50 MPH IN THE MOUNTAINS.
* WHERE...GALLATIN, BEAVERHEAD AND MADISON.
* WHEN...UNTIL 5 PM MST TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER THE
MOUNTAINS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS. IF YOU MUST TRAVEL,
KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE
OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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