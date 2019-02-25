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As a blizzard coats valleys and passes throughout western Montana, several schools are closed or delayed this week. Here's a list of current closures.

Western Montana:

  • Anaconda Junior/Senior High School CLOSED
  • Butte School District CLOSED
  • Butte Central CLOSED
  • Darby School District 2-hour delay
  • Frenchtown School District 2-hour delay

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