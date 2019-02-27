...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW. TOTAL SNOWFALL OF 1 TO 4 INCHES AT LOWER
ELEVATIONS AND 4 TO 10 INCHES IN THE MOUNTAINS.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. FALLING
SNOW AND PATCHY BLOWING SNOW WILL SIGNIFICANTLY REDUCE
VISIBILITY AT TIMES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER.
ISSUED ON FEBRUARY 27 2019 AT 04:23 AM
AVALANCHE WARNING
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IS CONTINUING A
BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING FOR THE SOUTHERN GALLATIN AND
SOUTHERN MADISON RANGES, THE LIONHEAD AREA NEAR WEST YELLOWSTONE,
THE CENTENNIAL RANGE, AND THE MOUNTAINS AROUND COOKE CITY. HEAVY
SNOWFALL AND STRONG WIND ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE
CONDITIONS. NATURAL AND HUMAN TRIGGERED AVALANCHES ARE LIKELY.
AVALANCHE TERRAIN AND AVALANCHE RUNOUT ZONES SHOULD BE AVOIDED.
THE AVALANCHE DANGER IS RATED HIGH ON ALL SLOPES. CONTACT THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER FOR MORE DETAILED
INFORMATION.
WEBSITE: WWW.MTAVALANCHE.COM
AVALANCHE HOTLINE: 406-587-6981
THIS WARNING WILL EXPIRE OR BE UPDATED BY 6:00 A.M. ON FEBRUARY
27, 2019.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
AN ICE JAM IN...
NORTH CENTRAL GALLATIN COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 545 PM MST FRIDAY.
* AT 3 PM, GALLATIN COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED THAT AN ICE
JAM ON THE GALLATIN RIVER NEAR LOGAN WAS CAUSING WATER TO BACKUP
ONTO LOGAN TRIDENT ROAD NORTHEAST OF THE BRIDGE. REMAIN VIGILANT,
AS ADDITIONAL WATER RISES FROM THIS ICE JAM COULD OCCUR RAPIDLY
WITH LITTLE WARNING.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
LOGAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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