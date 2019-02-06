...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE INCH.
* WHERE...GALLATIN, JEFFERSON, BROADWATER, BEAVERHEAD AND
MADISON.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST THIS MORNING.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PLAN ON
SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20
BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS
30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&