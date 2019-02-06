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Schools listed below are closed:

  • Chief Dull Knife College
  • Lame Deer School District
  • Wyola School 

Schools listed below are on a delay:

  • Darby on a 2-hour delay
  • St. Labre (Ashland) delayed until 10 a.m.
  • St. Charles Mission School (Pryor) delayed until 10 a.m.
  • Pryor Public Schools delayed until 11 a.m.

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