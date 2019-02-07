...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 2 PM MST FRIDAY...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING. WIND CHILLS AS LOW AS 35
BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...BEAVERHEAD, MADISON, JEFFERSON, BROADWATER AND
GALLATIN.
* WHEN...UNTIL 2 PM MST FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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