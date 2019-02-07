school

The schools listed below are closed:

  • Opheim Public School Closed

The schools listed below are on a delayed start:

  • St. Labre Catholic School (Ashland) 2-Hour Delay
  • St. Charles Mission School 2-Hour Delay
  • Lame Deer Public Schools
  • Elementary School Buses to arrive by 10 a.m.
  • Junior/ Senior High School Buses to arrive by 10:20 a.m.

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