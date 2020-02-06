Northwestern Energy reporting outages in the Belgrade area

THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER.
ISSUED ON FEBRUARY 06 2020 AT 09:36 AM
AVALANCHE WARNING
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IS ISSUING A
BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING FOR THE BRIDGER RANGE, GALLATIN
RANGE, MADISON RANGE, THE LIONHEAD AREA NEAR WEST YELLOWSTONE AND
THE CENTENNIAL RANGE NEAR ISLAND PARK, ID. OVER A FOOT OF HEAVY
SNOWFALL AND STRONG WIND ARE OVERLOADING A WEAK SNOWPACK,
CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS. NATURAL AND HUMAN
TRIGGERED AVALANCHES ARE LIKELY. AVALANCHE TERRAIN AND AVALANCHE
RUNOUT ZONES SHOULD BE AVOIDED. THE AVALANCHE DANGER IS RATED
HIGH ON ALL SLOPES. CONTACT THE GALLATIN NATIONAL FOREST
AVALANCHE CENTER FOR MORE DETAILED INFORMATION.
WEBSITE: WWW.MTAVALANCHE.COM
AVALANCHE HOTLINE: 406-587-6981
THIS WARNING WILL EXPIRE OR BE UPDATED BY 6:00 A.M. ON SATURDAY,
FEBRUARY 8, 2020.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
FRIDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF
MOSTLY 14 TO 28 INCHES ABOVE 6500 FEET, BUT MOSTLY 6 TO 12
INCHES AT LOWER ELEVATIONS. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH IN
THE MOUNTAINS.
* WHERE...GALLATIN.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST FRIDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN PASSES. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING
COMMUTES. THERE WILL ALSO BE INCREASED AVALANCHE DANGER FOR
BACKCOUNTRY RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL WILL DECREASE SOMEWHAT THIS
AFTERNOON, POSSIBLY ALLOWING IT TO PARTIALLY MELT ON LOWER
ELEVATION ROADWAYS, THEN REFREEZE THIS EVENING. SNOWFALL WILL
INCREASE AGAIN OVERNIGHT, CREATING A GREATER ICING HAZARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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