Northwestern Energy reporting outages in the Belgrade area
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UPDATE- Northwestern Energy is no longer reporting on their outage map that there is an outage in the Nelson area in Belgrade.

BOZEMAN- Right Now, Northwestern Energy is reporting an outage in the Belgrade area.

Northwestern Energy is reporting that currently 27 homes are affected in the Nelson area in Belgrade.

There has been a second reported outage that could affect many more homes, that's not yet confirmed as an outage, but Northwestern is looking into it, this by the Bozeman Yellowstone International Airport and just off the frontage road by Belgrade United Reformed Church.

You can track outages here. 

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