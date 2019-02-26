NWE asks you to clear off your meters
Northwestern Energy

NorthWestern Energy is asking that customers check their gas meters and furnace vents. 

The company which provides power and natural gas to thousands throughout Montana said several customers called them Monday to report outages. 

NWE says after investigating, the customers had blocked gas meters and vents. Snow and ice can build up on these vents in the winter. NWE says this can lead to loss of heat or buildup of deadly carbon monoxide gas in the home. 

In a press release the company wrote, "We also encourage customers to clear snow away gently from natural gas meters. This will help prevent a natural gas regulator from freezing over, which would interrupt the normal flow of natural gas into a home or building.

"If you have any questions, call the NorthWestern Energy Montana Customer Service line, 888-467-2669."

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