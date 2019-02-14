ACLU lawsuit

The American Civil Liberties Union filed a suit on behalf of two women who were detained last summer in Havre. The two claim they were detained for speaking with Spanish accents. 

They captured part of the interaction on this viral video

The lawsuit cites violations of the Fourth Amendment. The ACLU says there was no reasonable reason to search or detain these women.

The suit is also asking to permanently block Customs and Border Protection from stopping and detaining people on the basis of race, or accent.

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