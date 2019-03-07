...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM FRIDAY TO 5 AM MST
SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES
IN THE VALLEYS AND 4 TO 8 INCHES IN THE MOUNTAINS AND AT PASS
LEVEL.
* WHERE...MADISON AND GALLATIN.
* WHEN...FROM 5 AM FRIDAY TO 5 AM MST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT. MOTORIST SHOULD
BE PREPARED FOR SNOW COVERED AND SLICK ROADWAYS. STRUCTURES
STRESSED BY THE WEIGHT OF THE CURRENT SNOWPACK COULD BE FURTHER
STRESSED BY THE ADDITIONAL NEW SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...AN AREA OF HEAVY SNOW WILL AFFECT NORTHEASTERN GALLATIN COUNTY...
AT 610 PM MST, AN AREA OF HEAVY SNOW WAS LOCATED OVER BELGRADE, OR 7
MILES NORTHWEST OF BOZEMAN, MOVING NORTHEAST AT 5 MPH.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BOZEMAN, BELGRADE, FOUR CORNERS AND BOZEMAN HOT SPRINGS.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...PORTIONS OF INTERSTATE 90
FROM BELGRADE TO BOZEMAN PASS, ALONG WITH HIGHWAY 191 FROM BELGRADE
TO GALLATIN GATEWAY.
VISIBILITIES WILL DROP QUICKLY TO LESS THAN A QUARTER OF A MILE IN
THIS AREA OF HEAVY SNOW. A QUICK 1 TO 2 INCHES OF NEW SNOW
ACCUMULATION IS POSSIBLE.
ICY AND SNOWPACKED ROADS ARE EXPECTED.