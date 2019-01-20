Montana Martin Luther King Jr. Day Celebrations

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS
AFTERNOON...
* WHAT...SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO 2
INCHES IN THE LOWER VALLEYS WHERE RAIN MAY ALSO MIX WITH SNOW AT
TIMES THROUGH THIS AFTERNOON. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATION OF 2
TO 5 INCHES AT HIGHER ELEVATIONS INCLUDING MOUNTAIN PASSES AND
THE WEST YELLOWSTONE AREA.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF
BLOWING SNOW OVER MOUNTAIN PASSES COULD SIGNIFICANTLY REDUCE
VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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