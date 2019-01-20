Montana Martin Luther King Jr. Day Celebrations

If you’re looking for ways to celebrate Martin Luther King Jr. Day, we compiled a list for you of events across the state.

Helena: https://mhrn.org/events/

Missoula:

Youth Rally: https://www.facebook.com/events/2129230170502219/

Community celebration: https://www.facebook.com/events/2326591927412890/

Billings Bell ringing:

https://www.facebook.com/events/315925799129631/

Great Falls:

https://www.facebook.com/events/1985960501499298/

MSU’s event is Tuesday:

https://www.montana.edu/calendar/events/25022

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