MEPA for 25-year-old man
Anchor/Reporter

A Missing Endangered Person Advisory has been issued for 25-year-old Evander Whitedirt. 

He is an American Indian male, 5 foot 7, 145 pounds, with brown hair and brown eyes. He was last seen July 15th near Lame Deer. 

Evander has a mental disability and functions at the level of an 11-year-old. He can be combative. 

There is concern he may be in danger. If you have any information, you're asked to call the BIA Northern Cheyenne Law Enforcement at 406-477-6289. 

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