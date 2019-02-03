3.9 magnitude earthquake south of Lincoln

According to the USGS, a 3.9 magnitude earthquake shook approximately 5 miles south of Lincoln.

The quake happened at 10:11 this morning and had 3 separate aftershocks shortly after.

If you felt the quake let USGS know here:

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000jcta/tellus 

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