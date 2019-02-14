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ST. REGIS, Mont. - Westbound traffic on Interstate 90 remains closed from St. Regis to the Idaho State line due to avalanche danger. 

The Montana Department of Transportation says the road is closed indefinitely because of the danger. 

An avalanche expert is on site assessing the situation.

A statement from MDT says, "we will reopen when it is safe to do so but we have no timeline on when that may occur."

An avalanche Wednesday afternoon shut down the westbound lanes. A detour has been set up in the area. 

St. Regis map 021419

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