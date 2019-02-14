...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO
2 PM MST FRIDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO
2 PM MST FRIDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10
INCHES OVER THE SOUTHERN PASSES EXPECTED, WITH UP TO 3 INCHES
AT LOWER ELEVATIONS. BLOWING SNOW EXPECTED, WITH WINDS GUSTING
AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...WINTER WEATHER ADVISORY FOR NORTHERN PORTIONS OF
BEAVERHEAD, MADISON AND GALLATIN COUNTIES. WINTER STORM WARNING
FOR SOUTHERN PORTIONS OF THE COUNTIES, INCLUDING MONIDA,
RAYNOLDS, AND TARGHEE PASSES, AND THE WEST YELLOWSTONE AREA.
* WHEN...FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 2 PM MST FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT.
WIDESPREAD BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO
2 PM MST FRIDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO
2 PM MST FRIDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10
INCHES OVER THE SOUTHERN PASSES EXPECTED, WITH UP TO 3 INCHES
AT LOWER ELEVATIONS. BLOWING SNOW EXPECTED, WITH WINDS GUSTING
AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...WINTER WEATHER ADVISORY FOR NORTHERN PORTIONS OF
BEAVERHEAD, MADISON AND GALLATIN COUNTIES. WINTER STORM WARNING
FOR SOUTHERN PORTIONS OF THE COUNTIES, INCLUDING MONIDA,
RAYNOLDS, AND TARGHEE PASSES, AND THE WEST YELLOWSTONE AREA.
* WHEN...FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 2 PM MST FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT.
WIDESPREAD BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER.
ISSUED ON FEBRUARY 14 2019 AT 04:13 AM
AVALANCHE WARNING
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IS ISSUING A
BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING FOR THE LIONHEAD AREA NEAR WEST
YELLOWSTONE, THE CENTENNIAL RANGE, THE SOUTHERN MADISON AND
SOUTHERN GALLATIN RANGES. HEAVY SNOW AND WIND ARE CREATING
UNSTABLE CONDITIONS. NATURAL AND HUMAN TRIGGERED AVALANCHES ARE
LIKELY. AVALANCHE TERRAIN AND AVALANCHE RUNOUT ZONES SHOULD BE
AVOIDED. VERY DANGEROUS AVALANCHE CONDITIONS EXIST AND THE
AVALANCHE DANGER IS RATED HIGH ON ALL SLOPES. CONTACT THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER FOR MORE DETAILED
INFORMATION.
WEBSITE: WWW.MTAVALANCHE.COM
AVALANCHE HOTLINE: (406) 587 6981
THIS WARNING WILL EXPIRE OR BE UPDATED BY 6:00 A.M. ON FEBRUARY
15, 2019.