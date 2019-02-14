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ST. REGIS, Mont. - Westbound traffic on Interstate 90 remains closed from St. Regis to the Idaho State line due to avalanche danger. Eastbound lanes about five miles east of Lookout Pass are also blocked after several semis crashed.

The Montana Department of Transportation says westbound traffic is closed indefinitely because of the danger. An avalanche expert is on site assessing the situation.

A statement from MDT says, "we will reopen when it is safe to do so but we have no timeline on when that may occur."

An avalanche Wednesday afternoon shut down the westbound lanes. A detour has been set up in the area. 

St. Regis map 021419

A separate incident involving five semis shutdown eastbound lanes near Lookout Pass Thursday afternoon.  Traffic is being diverted via on and off ramps.

Click here for the latest Montana road conditions. 

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