...STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT SOUTHEASTERN MADISON...EASTERN
BEAVERHEAD AND SOUTHERN GALLATIN COUNTIES...
AT 336 PM MDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED 14 MILES NORTHWEST
OF HENRYS LAKE, MOVING NORTHEAST AT 15 MPH.
WINDS IN EXCESS OF 30 MPH AND PEA SIZE HAIL ARE POSSIBLE WITH THIS
STORM.
THIS STORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN
MADISON, EASTERN BEAVERHEAD AND SOUTHERN GALLATIN COUNTIES.
THIS INCLUDES HIGHWAY 287 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 6 , AND BETWEEN
MILE MARKERS 1 AND 21.
IF YOU ARE ON OR NEAR HENRY'S LAKE, GET OUT OF THE WATER AND MOVE
INDOORS OR INSIDE A VEHICLE. REMEMBER, LIGHTNING CAN STRIKE OUT TO
10 MILES FROM THE PARENT THUNDERSTORM. IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU
ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING. MOVE TO SAFE SHELTER
NOW! DO NOT BE CAUGHT ON THE WATER IN A THUNDERSTORM.
PERSONS IN CAMPGROUNDS SHOULD CONSIDER SEEKING STURDY SHELTER UNTIL
THIS STORM PASSES.
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 11 PM MDT FRIDAY FOR
DRY THUNDERSTORMS WITH GUSTY AND ERRATIC OUTFLOW WINDS FOR FIRE
WEATHER ZONES 114, 115, 116, 117, AND 118...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR DRY THUNDERSTORMS WITH GUSTY AND ERRATIC OUTFLOW
WINDS, WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 11 PM MDT FRIDAY.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 114, 115, 116, 117 AND 118.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 12 PERCENT.
* TEMPERATURES...IN THE 80S AND 90S.
* LIGHTNING...A MIX OF WET AND DRY THUNDERSTORMS WILL CREATE
ISOLATED TO SCATTERED LIGHTNING STRIKES.
* IMPACTS...LIGHTNING STRIKES COULD CREATE NEW FIRES. STRONG
OUTFLOW WINDS FROM ANY STORMS COULD ALLOW FIRES TO GROW QUICKLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
&&