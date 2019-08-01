ANHATTAN, Mont. - An animal shelter is fundraising for a special incubator to help orphaned newborn puppies survive.

The Tiny Kail K-9 Rescue in Manhattan says they need $1,800 for the incubator, which keeps baby animals warm until they grow big enough to regulate their own body temperature.

They estimate that they'd use the incubator for about 10 litters each year.

Find out how to donate by heading to their Facebook.

The shelter says they've raised about $500 toward an $1,800 goal.

The shelter is also fundraising at the Manhattan Potato Festival on Aug. 17 and the Tiny Tails Night at Gallatin Speedway Races on Aug. 30.

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