Crews knocking down an apartment complex fire near 7th and Babcock in Bozeman.

The building was under construction at the time. Fire Engineer Josh Charles says the building was a four-story building, and is now down to one or two stories due to this fire. No one was hurt.

7th Street, 8th Street, Babcock and Olive were closed early Thursday morning.

Main Street is reopened but firefighters are asking that you take caution due to the amount of water they’re pumping out onto the fire. The water pumping had caused flooding on the Main Street.

The cause of the fire is still under investigation.

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