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Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

Broadwater County - Tragic news out of Broadwater County, as a ten-year old boy has been fatally shot in the Crow Creek Valley - near Radersburg.

Broadwater County Sheriff Wynn Meehan says an adult male is being interviewed at this time, but no suspects are in custody. 

The Broadwater County Sheriff's Department is currently working on this investigation in conjunction with the Gallatin Valley Sheriff's Department. 

This is a developing story.

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