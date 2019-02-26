Bozeman Middle School welcomes Mark Wood from Trans-Siberian Orchestra
  • Bradley Warren

Bozeman- Students from Sacajawea Middle School in Bozeman woke up early to play for Wake Up Montana with special guest Mark Wood.

Wood tours with his band, Trans-Siberian Orchestra and is in town to play with students and to teach them the importance of being creative.

Bozeman Middle School welcomes Mark Wood from Trans-Siberian Orchestra

Wood has toured and worked with Lenny Kravitz, Celine Dion, and Paul McCartney.

Sacajawea Middle School students will be playing with Wood at their concert tomorrow night.

The show is taking place at the Willson Auditorium.

Tickets are $10 at the door and the show starts at 7 P.M.

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Reporter, Wake Up Montana

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