Bozeman Middle School welcomes Mark Wood from Trans-Siberian Orchestra

THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER.
ISSUED ON FEBRUARY 26 2019 AT 04:51 AM
AVALANCHE WARNING
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IS ISSUING A
BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING FOR THE SOUTHERN GALLATIN AND
SOUTHERN MADISON RANGES, THE LIONHEAD AREA NEAR WEST YELLOWSTONE,
THE CENTENNIAL RANGE, AND THE MOUNTAINS AROUND COOKE CITY. HEAVY
SNOWFALL AND STRONG WIND ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE
CONDITIONS. NATURAL AND HUMAN TRIGGERED AVALANCHES ARE LIKELY.
AVALANCHE TERRAIN AND AVALANCHE RUNOUT ZONES SHOULD BE AVOIDED.
THE AVALANCHE DANGER IS RATED HIGH ON ALL SLOPES. CONTACT THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER FOR MORE DETAILED
INFORMATION.
WEBSITE: WWW.MTAVALANCHE.COM
AVALANCHE HOTLINE: 406-587-6981
THIS WARNING WILL EXPIRE OR BE UPDATED BY 6:00 A.M. ON FEBRUARY
27, 2019.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST THIS
AFTERNOON...
* WHAT...SNOW OCCURRING. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH OVER
MOUNTAIN PASSES NEAR THE IDAHO BORDER.
* WHERE...GALLATIN, BEAVERHEAD AND MADISON.
* WHEN...UNTIL 5 PM MST THIS AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN
PASSES. COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS. IF YOU MUST TRAVEL,
KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE
OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...AN AREA OF HEAVY SNOW WILL AFFECT MADISON...CENTRAL BEAVERHEAD AND
NORTHERN GALLATIN COUNTIES...
SNOWFALL RATES OF 2 TO 3 INCHES PER HOUR HAVE BEEN REPORTED IN A
BAND OF HEAVY SNOW ACROSS SOUTHWEST MONTANA. EXPECT VARIABLE TO
SEVERE DRIVING CONDITIONS WITHIN THIS BAND OF SNOW, AS VISIBILITIES
WILL DROP QUICKLY TO LESS THAN A QUARTER OF A MILE.
CONDITIONS CAN DETERIORATE RAPIDLY IN WINTER WEATHER SITUATIONS. BE
PREPARED FOR SNOW OR ICE COVERED ROADS. SLOW DOWN AND ALLOW EXTRA
TIME WHEN TRAVELING.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
AN ICE JAM IN...
NORTH CENTRAL GALLATIN COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 700 PM MST THURSDAY.
* AT 702 AM MST, GAUGE REPORTS INDICATED MINOR FLOODING ALONG THE
GALLATIN RIVER AT LOGAN. MINOR FLOOD STAGE IS 9.0 FEET AND MINOR
FLOODING IS EXPECTED TO CONTINUE.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
LOGAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.