...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST
WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4
IN MOST VALLEY LOCATIONS, WITH 4 TO 10 INCHES IN THE MOUNTAINS.
ISOLATED AMOUNTS APPROACHING 16 INCHES ARE POSSIBLE IN THE
MOUNTAINS ALONG THE IDAHO BORDER EAST OF INTERSTATE 15.
* WHERE...GALLATIN, BEAVERHEAD AND MADISON.
* WHEN...UNTIL 11 PM MST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HEAVY
SNOWFALL AND STRONG WINDS ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE
CONDITIONS. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER.
ISSUED ON FEBRUARY 26 2019 AT 04:51 AM
AVALANCHE WARNING
THE GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER IS ISSUING A
BACKCOUNTRY AVALANCHE WARNING FOR THE SOUTHERN GALLATIN AND
SOUTHERN MADISON RANGES, THE LIONHEAD AREA NEAR WEST YELLOWSTONE,
THE CENTENNIAL RANGE, AND THE MOUNTAINS AROUND COOKE CITY. HEAVY
SNOWFALL AND STRONG WIND ARE CREATING VERY DANGEROUS AVALANCHE
CONDITIONS. NATURAL AND HUMAN TRIGGERED AVALANCHES ARE LIKELY.
AVALANCHE TERRAIN AND AVALANCHE RUNOUT ZONES SHOULD BE AVOIDED.
THE AVALANCHE DANGER IS RATED HIGH ON ALL SLOPES. CONTACT THE
GALLATIN NATIONAL FOREST AVALANCHE CENTER FOR MORE DETAILED
INFORMATION.
WEBSITE: WWW.MTAVALANCHE.COM
AVALANCHE HOTLINE: 406-587-6981
THIS WARNING WILL EXPIRE OR BE UPDATED BY 6:00 A.M. ON FEBRUARY
27, 2019.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
AN ICE JAM IN...
NORTH CENTRAL GALLATIN COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 545 AM MST THURSDAY.
* AT 545 PM MST, THE GALLATIN COUNTY SHERRIF'S OFFICE REPORTED AN
ICE JAM CAUSING FLOODING ON THE GALLATIN RIVER NEAR LOGAN. RISING
WATER LEVELS FROM THE RIVER HAVE LED TO THE EVACUATION OF AT LEAST
ONE RESIDENT. REMAIN VIGILANT IF YOU LIVE NEAR THE GALLATIN RIVER
NEAR LOGAN, AS ADDITIONAL RISE FROM THIS ICE JAM COULD OCCUR
RAPIDLY WITH LITTLE WARNING.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
LOGAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
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