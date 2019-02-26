bridger peak avalanche pic

photos courtesy Gallatin National Forest

BOZEMAN - One man is dead after an avalanche on the Bridger Mountains in Bozeman on Tuesday afternoon.

According to the Gallatin County Sheriff's Office, the 36-year-old Bozeman man was skiing with two partners on the west slope of the Bridger Mountain Range at 2 PM on Tuesday when an avalanche was triggered, taking the 36-year-old with it.

Despite the other skiers locating the man quickly and making efforts to resuscitate him, he died on the scene.

The Gallatin County Search and Rescue, Bridger Ski Patrol, Gallatin National Forest Avalanche Center, and Central Helicopters were involved in the emergency response.

The identity of the man is being withheld until his family is notified.

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ABC Fox Reporter

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