...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT
TONIGHT...
* WHAT...SNOW OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO
TWO INCHES AT LOWER ELEVATIONS WITH UP TO 4 INCHES IN THE
MOUNTAINS. WINDS GUSTING AS HIGH AS 25 MPH OVER MOUNTAIN PASSES
INCLUDING NORRIS HILL. SNOW WILL DECREASE EARLY THIS EVENING.
* WHERE...GALLATIN AND MADISON.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS
OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
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