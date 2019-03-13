Bobcats Win 3-13-19
Photo: Montana State Men's Basketball

BOISE - The Montana State University Bobcats beat the University of Idaho Vandals 75-71 in Game 3 of the Big Sky Conference basketball tournament.

The Cats will face Eastern Washington on Thursday at 8 PM.

Follow ABC FOX Montana Sports Director Shaun Rainey for complete coverage of the tournament in Boise.

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