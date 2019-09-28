Rogers Pass 0845am

Semi spun out on Rogers Pass

 Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

11:32 am: Montana Department of Transportation has updated that the semi blocking the Westbound lane on Rodgers Pass has been cleared.

Montana Department of Transportation is reporting a spun out semi on Rogers Pass.  It is at mile marker 91.7 and is blocking the Westbound lane.

No injuries have been reported at this time. 

As of 8:00 am Saturday morning chains are required for all towing units on Rogers Pass to the bottom of the east side of the pass. 

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