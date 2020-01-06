THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF SNOW/FREEZING RAIN.
LIGHT TO OCCASIONALLY MODERATE SNOW IS EXPECTED TO BEGIN BETWEEN
11 AM AND NOON, THEN LAST INTO THE EARLY EVENING HOURS. SNOW
ACCUMULATIONS TO 1 INCH ARE MOST LIKELY WITH ISOLATED HIGHER
TOTALS POSSIBLE.
BY EARLY EVENING, PRECIPITATION WILL BECOME A WINTRY MIX WITH THE
POTENTIAL OF LIGHT FREEZING RAIN THROUGH EARLY TUESDAY MORNING.
PRECIPITATION AMOUNTS WILL BE VERY LIGHT BUT TEMPERATURES SHOULD
HOVER BETWEEN 31-34 DEGREES DURING THIS NIGHTTIME AND EARLY
MORNING PERIOD, SO A LIGHT GLAZE OF ICE IS CERTAINLY POSSIBLE.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO
9 AM MST TUESDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY HAS EXPIRED...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
1 TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE. SNOW IS
EXPECTED THROUGH THE AFTERNOON, MIXED PRECIPITATION IS POSSIBLE
DURING THE EVENING AND OVERNIGHT.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO 9 AM MST TUESDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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