Weather Authority Alert
Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

FLATHEAD LAKE: A high wind warning is in effect on the East Shore of Flathead Lake.  

Montana Department of Transportation tweeted this out at 9:01am

TREE DOWN - FULL ROAD CLOSURE on MT-35 WOODS BAY HILL - 7 MILES SOUTH OF BIGFORK at milepost 25.0

Wind is blowing debris across MT-35, this is along the east shore of Flathead Lake, from Polson to Big Fork.

Trees are down in some areas, causing intermittent road closures in several areas.  MDT, fire, MHP and Utility Services are on scene.

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