MDT Road Map
Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

ST MARY'S - MDT is reporting two separate incidents of cars blocking lanes near St. Mary's.  

One car has drifted into the snow drift at mile marker 25 on Highway 89, at the top of Hudson Bay Divide.

A second car is blocking the driving lane at milepost 23 about 7 miles south of St. Mary's.

Road conditions are listed as snow and ice covered.  Travel is not advised in this area. 

As of 9:15 am Highway 49 from Kiowa to East Glacier is closed. 

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