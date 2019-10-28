icy road snowy highway winter driving conditions
MGN

MISSOULA - The Missoula Police Department is warning residents to only drive if necessary as of 3 pm Monday because of snowy conditions.

The Missoula Sheriff's Office is advising emergency travel only on Interstate 90 through Missoula County.

We are also hearing of rough road conditions from across the state. Granite County Sheriff's Office sent out an alert warning residents about snowy roads earlier this afternoon.

Northwestern Energy is also reporting power outages in the South Hills and Orchard Homes areas affecting up to 3,000 customers.

Tags

News For You