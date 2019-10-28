zachariasen mug shot
Missoula County jail roster

A Missoula man was charged for felony criminal endangerment of a minor and for driving under the influence of drugs and/or alcohol on Saturday October 26.

Joshua James Zachariasen, 35, was seen allegedly swerving into oncoming traffic with his 10-year-old daughter in the front passenger seat, according to the affidavit.

When Zachariasen was stopped by authorities, they said they could smell alcohol and urine odors. He had appeared to have peed himself by the time he was stopped.

Charging documents say when he got out of his car, he had trouble keeping balance as he tried to walk. When asked to perform a sobriety test, Zachariasen allegedly said, "I don't want to do any of this s---." Documents say he declined to give a breathalyzer sample as well. 

Zachariasen was previously charged with two prior DUI offenses, one in 2015 and another earlier this year. He is jailed at Missoula County Detention Center on $10,000 bond.  

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