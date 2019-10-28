THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MISSOULA HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
MISSOULA INTERNATIONAL AIRPORT /MSO/
FOR THE FOLLOWING THREATS...
MULTIPLE THREATS OF SNOW AND WIND.
LIGHT SNOW WILL FALL FROM 7 AM THROUGH 1 PM WITH 1 INCH OF
ACCUMULATION. BY THEN, PAVEMENT TEMPERATURES WILL HAVE RISEN
ABOVE FREEZING.
AN ARCTIC COLD FRONT WILL ARRIVE BETWEEN 1:30 AND 3 PM CAUSING A
30 MINUTE PERIOD OF MODERATE SNOWFALL, DROPPING TEMPERATURES INTO
THE 20S AND GUSTY EASTERLY WINDS TO 40 MPH.
SNOW SHOWERS WILL CONTINUE WITH GUSTY EASTERLY WINDS THROUGH 6 PM
AND TEMPERATURES ARE EXPECTED TO FALL INTO THE UPPER SINGLE DIGITS
BY TUESDAY MORNING.
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING
TO 9 AM MDT TUESDAY...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING, A BAND OF HEAVY SNOW
CAUSING QUICKLY CHANGING TRAVEL CONDITIONS AND LOW VISIBILITY.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. WINDS GUSTING
AS HIGH AS 40 MPH. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, VERY COLD WIND
CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS LOW AS 15 BELOW ZERO.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 9 PM MDT THIS
EVENING. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, FROM 9 PM THIS EVENING
TO 9 AM MDT TUESDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD WIND CHILLS COULD
RESULT IN HYPOTHERMIA IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A
HAT, AND GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING
TO 9 AM MDT TUESDAY...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING, A BAND OF HEAVY SNOW
CAUSING QUICKLY CHANGING TRAVEL CONDITIONS AND LOW VISIBILITY.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. WINDS GUSTING
AS HIGH AS 40 MPH. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, VERY COLD WIND
CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS LOW AS 15 BELOW ZERO.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FOR THE WINTER STORM WARNING, UNTIL 9 PM MDT THIS
EVENING. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, FROM 9 PM THIS EVENING
TO 9 AM MDT TUESDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD WIND CHILLS COULD
RESULT IN HYPOTHERMIA IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A
HAT, AND GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&