manhattan i90 wrecks
MDT

THREE FORKS - Westbound drivers are being detoured due to a two wrecks blocking Interstate 90 east of Manhattan, Montana.

An alert from the Montana Department of Transportation says the stretch of freeway between Three Forks and Belgrade is covered in ice, and is under a severe driving condition.

MDT reports that a pickup rolled over and multiple semis are wrecked.

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