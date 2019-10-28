road block near drummond
MDT

Montana Department of Transportation reported a road block from a semi slide off on S-271 in Drummond on Monday morning. The blockage is five and a half miles north of I-90. The Granite County Sheriff's Office posted on their Facebook page, "Residents are encouraged to travel only if absolutely necessary. Please slow down, buckle up; and be mindful of our Deputies, Firemen and EMT's working these crash scenes."

As of 2pm, the Granite County Sheriff's Office is reporting two semis blocking highway 271 and multiple vehicles have slid off the road. 

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