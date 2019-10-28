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WEST YELLOWSTONE - Officials are closing part of the Axolotl Lake trail in the Beaver Creek area due to a dead bear on the trail.

A Forest Service release says the closure began Monday, Oct. 28.

About a mile of Trail 205 known as the Axolotl Lake or Red Cub Trail in the Hebgen Lake Ranger District is closed.

Rangers are investigating the fatality.

From the FWP Release:

"The trail known in the Beaver Creek area as the Axolotl Lake or Red Cub Trail is traditionally accessed just north of the Beaver Creek Cabin and the lower section of motorized trail is still open, however the upper section entering the Cabin Creek Wildlife Management Area is closed for approximately 1 mile due to a dead bear carcass near the trail."

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