Bozeman Business Boom: How much will Americans spend on Valentines Day candy?

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM MST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW. SNOW ACCUMULATIONS ONE TO TWO INCHES.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...UNTIL 9 AM MST THIS MORNING.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE AFFECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT HAS REQUESTED A MISSING AND
ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR DESTINI SHYANNE HOULE. DESTINI IS A
24 YEAR OLD NATIVE AMERICAN FEMALE. SHE IS FIVE FOOT SEVEN INCHES
TALL, 238 POUNDS, AND HAS BROWN HAIR AND BROWN EYES. SHE WAS LAST
SEEN IN MISSOULA ON FEBRUARY 9TH WEARING A WHITE HOODIE AND JEANS.
SHE IS POSSIBLY BEING HELD AGAINST HER WILL AND IS CONSIDERED TO
BE ENDANGERED. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT DESTINI, PLEASE
CALL THE MISSOULA POLICE DEPARTMENT AT 406-552-6300 OR 9 1 1.