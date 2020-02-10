Bozeman Business Boom: How much will Americans spend on Valentines Day candy?
Bradley Warren Wake Up Montana

BOZEMAN- The chocolate industry is a multibillion-dollar industry-- and this week is one of the biggest weeks of the year for chocolatiers.

In this week's Bozeman Business Boom, we stop by La Châtelaine Chocolat Co. the chocolate shop just around the corner in Downtown Bozeman.

Shannon H. Grochowski and JP Wlady Grochowsk are the owners of La Châtelaine Chocolat Co. and they say the Bozeman Business Boom has allowed them, the husband and wife chocolatier team to live out their American dream.

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