Moore sets record, Bozeman and CMR take home team titles

When asked after his round if he knew the record was close, Billings West golfer Joey Moore smiled a little. Standing on the 18th tee box, already ten shots ahead of the rest of the Class AA field at Buffalo Hills Golf Club on Wednesday, he didn't have to test it. Last season, he went -10 under to win his first state title. When he reached 18, he was -9 under.

He pulled out his driver, and around a wicked dogleg left, put his drive within two feet of a hole-in-one.

"It's just the way I play," Moore said afterwords. "Aggressive."

Moore made his eagle putt, and set a new Montana Class AA record of a two-day total of 133, beating his old record by one stroke. He went into the final round leading by five strokes, and was never challenged the entire day.

CMR, who had not won a title since 2003, won the boys title, upsetting Billings West, who was looking to win their fifth title in a row. Four of their five golfers finished in the top fifteen, paced by second place finisher Duncan Hollar, who finished a stunning 13 shots behind Moore.

""We had a lot of support coming from the school, we had a lot of rivalry with Great Falls being right there too, but it's great." Hollar said. "We knew that Great Falls was mostly likely going to bring one back, and it's great knowing that it is us."

On the girls side, Bozeman Hawk junior Laurel Ward went wire to wire, finishing six shots better than her teammate Annika Danenhauer. It was Ward's first ever state title win, and something she could barely believe herself.

"It's just means the world. I would never of thought this would have happened." Ward said afterwords. "If you had told me at the beginning of the season, I would of thought you were crazy. This is truly an incredible experience and feeling."

Ward ended up taking two state titles home to Bozeman with her. The Bozeman girls won the state title, beating second place Billings West by 86 strokes. Bozeman placed all five of their golfers in the top eight, including going one, two, and three with Ward, Danenhauer, and Kameryn Basye.

"We have a great team this year. We know how to laugh together, and we just have the best time playing golf together. They are just a great group of girls and a great group of guys. They've earned it this year, and they get the same amount of credit as I do, they've earned it this year." Ward said.

Full scores courtesy MHSA:

Boys

Team scores: 1, C.M. Russell, 603; T2, West, 628; T2, Great Falls, 628; 4, Bozeman, 662; 5, Sentinel, 665; 6, Butte, 668; 7, Senior, 673; 8, Skyview, 686; 9, Glacier, 697; 10, Hellgate, 701; 11, Big Sky, 710; 12, Flathead, 717; 13, Capital 728; 14, Helena, 729.

Individual Top 15: 1, Joey Moore, West, 67-66­—133 (new Class AA record: Moore, 134, 2016); 2, Duncan Hollar, CMR, 71-75—146; T3, A.J. Grande, Glacier, 69-79—148; T3, Rylan Periman, Great Falls, 71-77—148; 5, Ben Kaul, CMR, 75-74—149; 6, Jack Johnston, Sentinel, 73-78—151; T7, Will Hoagland, Butte, 77-77—154; T7, Tucker Thomas, CMR, 77-77—154; T7, Tucker Pietrykowski, CMR, 75-79—154; T10, Jace Rhodes, West, 83-73—156; T10, Thain Johnson, Great Falls, 78-78—156; 12, J.R. Small, Bozeman, 76-81—157; 13, Connor Mora, Great Falls, 81-78—159; 14, Braxton Humphrey, Senior, 79-81—160; T15, Cody Brunner, Skyview, 87-74—161; T15, Jack Thorsen, Bozeman, 82-79—161; T15, Isaiah Weldon, Butte, 80-81—161.

SENIOR: Braxton Humphrey 79-81—160; Brady Cady 84-81—165; Tyler Hall 90-88—178; Connor Kieckbusch 87-83—170; Nico Micheletti 92-89—181

SKYVIEW: Cody Brunner 87-74—161; Adam Nedens 84-80—164; Ben Pope 90-87—177; Caden Freeman 95-89—184; Ben Ebel 107-96—203

WEST: Joey Moore 67-66—133; Jace Rhodes 83-73—156; Blake Loberg 83-87—170; Peyton Streiff 83-86—169; Mason Johnson 98-87—185

BOZEMAN: J.R. Small 76-81—157; Jack Thorsen 82-79—161; Garrett Neilson 84-85—169; Bradley DeMartino 88-95—183; Jack Bright 90-87—177

BUTTE: Will Hoagland 77-77—154; Isaiah Weldon 80-81—161; Kaven Noctor 82-89—171; Carsten Quam 94-88—182; Riley Walsh 94-93—187

GREAT FALLS: Connor Mora 81-78—159; Keaton Sunchild 79-86—165; Rylan Periman 71-77—148; Thain Johnson 78-78—156; Tyson St. John 97-88—185

CMR: Duncan Hollar 71-75—146; Ben Kaul 75-74—149; Tucker Thomas 77-77—154; Tucker Pietrykowski 75-79—154; Zane Potratz 90-86—176

CAPITAL: Simon Clark 92-96—188; Trevor Swanson 97-94—191; Holden Gehringer 90-88—178; Cal Irvine 96-94—190; Gabe Witham 89-85—174

HELENA: Austin Murphy 89-86—175; Tucker Hauer 105-99—204; Gavin Anderson 87-84—171; Luke Thomson 88-102—190; Caleb Binfet 95-101—196

FLATHEAD: Sam Elliott 79-83—162; Ezra Epperly 90-85—175; Keaden Morisaki 92-96—188; Spencer Christy 92-100—192; Ryan Thomsen 104-107—211

GLACIER: A.J. Grande 69-79—148; Brayden Aurich 78-84—162; Hunter Watterud 103-104—207; Ethan Purdy 98-101—199; Caden Willis 99-89—188

BIG SKY: Zach Harvey 88-81—169; Blake Heintzelman 94-90—184; Hanke Mesen 89-93—182; Ryan Harvey 91-89—180; Jackson Susott 89-95—184

HELLGATE: River Duce 82-84—166; Ryan Domako 87-96—183; Ben Huguet 85-83—168; Soren Rasmussen 90-96—186; Kade McCulloch 100-94—194

SENTINEL: Jack Johnston 73-78—151; Blake Hasquet 81-82—163; Shawn Ryan 93-93—186; Sam Miland 91-87—178; Jaden Dennis 84-89—173

Day 2 Scores

SENIOR: Braxton Humphrey 42-39—81; Brady Cady 43-38—81; Tyler Hall 46-42—88; Connor Keickbusch 42-41—83; Nico Micheletti 48-41—89.

SKYVIEW: Cody Brunner 42-32—74; Adam Nedens 40-40—80; Ben Pope 44-43—87; Caden Freeman 41-48—89; Ben Ebel 48-48—96

WEST: Joey Moore 34-32—66; Jace Rhodes 38-35—73; Blake Loberg 47-40—87; Peyton Streiff 47-39—86; Mason Johnson 46-41—87

BOZEMAN: J.R. Small 40-41—81; Jack Thorsen 39-40—79; Garrett Neilson 84-85—169; Bradley DeMartino 88-95—183; Jack Bright 90-87—177

BUTTE: Will Hoagland 38-39—77; Isaiah Weldon 44-37—81; Kaven Noctor 42-47—89; Carsten Quam 43-45—88; Riley Walsh 45-48—93

GREAT FALLS: Connor Mora 36-42—78; Keaton Sunchild 43-43—86; Rylan Periman 39-38—77; Thain Johnson 39-39—78; Tyson St. John 45-43—88

CMR: Duncan Hollar 39-36—146; Ben Kaul 38-36—74; Tucker Thomas 40-37—77; Tucker Pietrykowski 41-38—79; Zane Potratz 43-43—86

CAPITAL: Simon Clark 47-49—96; Trevor Swanson 48-46—94; Holden Gehringer 48-40—88; Cal Irvine 45-49—94; Gabe Witham 46-39—85

HELENA: Austin Murphy 44-42—86; Tucker Hauer 52-47—99; Gavin Anderson 43-41—84; Luke Thomson 54-48—102; Caleb Binfet 54-47—101

FLATHEAD: Sam Elliott 42-41—83; Ezra Epperly 48-37—85; Keaden Morisaki 46-50—96; Spencer Christy 51-49—100; Ryan Thomsen 55-52—107

GLACIER: A.J. Grande 40-39—79; Brayden Aurich 42-42—84; Hunter Watterud 55-49—104; Ethan Purdy 51-50—101; Caden Willis 44-45—89

BIG SKY: Zach Harvey 41-40—81; Blake Heintzelman 45-45—90; Hanke Mesen 53-40—93; Ryan Harvey 46-43—89; Jackson Susott 52-43—95

HELLGATE: River Duce 45-39—84; Ryan Domako 53-43—96; Ben Huguet 47-36—83; Soren Rasmussen 46-50—96; Kade McCulloch 50-44—94

SENTINEL: Jack Johnston 40-38—78; Blake Hasquet 44-38—82; Shawn Ryan 46-47—93; Sam Miland 47-40—87; Jaden Dennis 47-42—89

Girls

Team scores: 1, Bozeman, 649; 2, West, 735; 3, Skyview, 778; 4, Sentinel, 781; 5, Helena, 791; 6, Butte, 793; 7, Senior, 808; 8, Capital, 873; 9, Great Falls, 895; 10, Glacier, 896; T11, Flathead, 937; T11, Big Sky, 937.

Individual Top 15: 1, Laurel Ward, Bozeman, 76-79—155; 2, Annika Danenhauer, Bozeman, 81-80—161; 3, Kamryn Basye, Bozeman, 82-81—163; 4, Carrie Carpenter, West, 80-86—166; T5, Cora Rosanova, Bozeman, 90-80—170; T5, Emily Garden, Sentinel, 85-85—170; 7, Peyton Kimmel, West, 90-96—186; 8, Ellie Jackson, Bozeman, 93-95—188; 9, Marcella Mercer, Flathead, 98-92—190; T10, Reyla Williams, Helena, 99-92—191; T10, Sev Armstrong, Hellgate, 94-97—191; T12, Kyra Brockhausen, Skyview, 99-93—192; T12, Nevin Larsen, West, 91-101-192; T12, Sadie Starcevich, Butte, 93-99—192; T15, Jalen Wagner, Senior, 96-97—193; T15, Ginny Kerr, Helena, 101-92—193.

SENIOR: Jalen Wagner 96-97—193; Virginia Montague 100-96—196; Sarah Qualls 113-100—213; Sidney Overby 103-108—211; Cassidy Venner 108-109—217

SKYVIEW: Kyra Brockhausen 99-93—192; Kyra Hart 97-100—197; Aliyah Morrow 95-100—195; Amanda King 107-107—214; Cierra Sundheim 92-102—194

WEST: Carrie Carpenter 80-86—166; Peyton Kimmel 90-96—186; Nevin Larsen 91-101-192; Alivia Skeslien-Jenkins 94-111—205; Raelynn Bruyere 100-97-197

BOZEMAN: Kamryn Basye 82-81—163; Annika Danenhauer 81-80—161; Laurel Ward 76-79—155; Cora Rosanova 90-80—170; Ellie Jackson 93-95—188

BUTTE: Sadie Starcevich 93-99—192; Grace Luoma 99-103—202; Ella Prigge 98-101—199; Kelliann Neary 104-102—206; Kennedy Lean 98-109—207

GREAT FALLS: Kelly Jones 115-121—236; Morgan Sunchild 109-109—218; Hannah Fehres 112-113—225; Katrina Adkins 106-110—216; Presley Bridrattler 132-135—267

CMR: Blair Hebnes 106-106—212; Bailee Potratz 105-106—211; Morgan Zuidema 121-110—231

CAPITAL: Kielar Jones 93-102—195; Marrin Chapman 121-106—227; Lexi McNew 109-119—228; Makayla Lawrence 116-107—223

HELENA: Reyla Williams 99-92—191; Grace Jones 105-106—211; Ginny Kerr 101-92—193; Lauren Willams 101-99—200; Pilar Santos 112-102—214

FLATHEAD: Marcella Mercer 98-92—190; Cassidy Lavin 94-111—205; Maisie Hanson 135-126—261; Sheridan Stroop 146-135—281

GLACIER: Katie Trunkle 101-99—200; Hailey Iverson 111-101—212; Hannah Iverson 132-125—257; Avery Anderson 115-112—227; Reide Barkus 136-133—269

BIG SKY: Alexis Knight 97-107—204; Maddy Morris 125-114—239; Sabryn Knight 118-120—238; Ava Heintzelman 119-143—262; Erin Murphy 119-143—262

HELLGATE: Sev Armstrong 94-97—191; Lane Mannix 139-130—269

SENTINEL: Emily Garden 85-85—170; Lauren Peterson 94-100—194; Andrea Porch 108-105—213; Marissa Breum 105-99—204; Olivia Boehm 119-118—237

Day 2 Scores

SENIOR: Jalen Wagner 50-47—97; Virginia Montague 51-45—96; Sarah Qualls 54-46—100; Sidney Overby 51-57—108; Cassidy Venner 57-52—109

SKYVIEW: Kyra Brockhausen 48-45—93; Kyra Hart 48-52—100; Aliyah Morrow 52-48—100; Amanda King 58-49—107; Cierra Sundheim 56-46—102

WEST: Carrie Carpenter 44-42—86; Peyton Kimmel 51-45—96; Nevin Larsen 51-50—101; Alivia Skeslien-Jenkins 58-53—111; Raelynn Bruyere 50-47—97

BOZEMAN: Kamryn Basye 38-43—81; Annika Danenhauer 41-39—80; Laurel Ward 42-37—79; Cora Rosanova 41-39—80; Ellie Jackson 48-47—95

BUTTE: Sadie Starcevich 52-47—99; Grace Luoma 52-51—103; Ella Prigge 51-50—101; Kelliann Neary 52-50—102; Kennedy Lean 53-56—109

GREAT FALLS: Kelly Jones 61-60—121; Morgan Sunchild 58-51—109; Hannah Fehres 60-53—113; Katrina Adkins 53-57—110; Presley Bridrattler 66-69—135

CMR: Blair Hebnes 53-53—106; Bailee Potratz 57-49—106; Morgan Zuidema 56-54—110

CAPITAL: Kielar Jones 54-48—102; Marrin Chapman 50-56—106; Lexi McNew 64-55—119; Makayla Lawrence 52-55—107

HELENA: Reyla Williams 46-46—92; Grace Jones 55-51—106; Ginny Kerr 46-46—92; Lauren Willams 49-50—99; Pilar Santos 55-47—102

FLATHEAD: Marcella Mercer 48-44—92; Cassidy Lavin 56-55—111; Maisie Hanson 67-59—126; Sheridan Stroop 74-61—135

GLACIER: Katie Trunkle 53-46—99; Hailey Iverson 50-51—101; Hannah Iverson 64-61—125; Avery Anderson 54-58—112; Reide Barkus 69-64—133

BIG SKY: Alexis Knight 54-53—107; Maddy Morris 61-53—114; Sabryn Knight 61-59—120; Ava Heintzelman 68-75—143; Erin Murphy 73-70—143

HELLGATE: Sev Armstrong 52-45—97; Lane Mannix 65-65—130

SENTINEL: Emily Garden 42-43—85; Lauren Peterson 52-48—100; Andrea Porch 59-46—105; Marissa Breum 54-45—99; Olivia Boehm 61-57—118