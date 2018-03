Montana 2015 Election Results

Election Results by County Missoula County Flathead county Gallatin County Sanders County Flathead County Whitefish mayoral John Muhlfeld 1191 78% Whitefish - councilmen Frank Sweeney 894 17% Richard Hildner 946 21% Katherine Williams 887 19% Barton Slaney 389 1% John Repke 784 17% Columbia Falls - councilmen Shawn Bates 124 1% Darin Fisher 322 24.8% Tyler Lee Furry 91 1% John J. Piper 290 22% Frederick "Erick" Robbins 216 17% Doug Karper 329 25% Amendment to the charter, creating the position of an ombudsperson or citizen advocate Yes 971 0% No 538 0% Kalispell - ward 1 councilmen Kari Sue Gabriel Kalispell - ward 2 councilmen Wayne P. Saverud Kalispell - ward 3 councilmen Christopher M. C. Cunningham 61 13% Rod M. Kuntz 218 46% Karlene Osorio-Khor 193 41% Missoula County Missoula ward 1 - councilmen Bill Murray 1159 Heidi West 2150 (write ins) Missoula ward 2 - councilmen Jack Rowan 1064 Harlan Wells 1216 (write ins) Missoula ward 3 - councilmen Ben Hart 531 Gwen Jones 1891 (write ins) Missoula ward 4 - councilmen John Dibari 1649 Patrick Weasel Head 1319 (write ins) Missoula ward 5 - councilmen Julie Armstrong 1826 Chase Callen 1272 Missoula ward 6 - councilmen Rick Brownies 331 Michelle Cares 1200 Michael Ellsworth 519 Missoula school bond ($70 million: High schools) Yes 14020 No 13838 Missoula school bond ($88 million: K-8) Yes 10624 No 7727 School disctrict No. 40 mill levy Yes 939 No 929 Gallatin County Bozeman mayoral Cyndy Andrus 4337 58% Brett R. Potter 3116 42% Bozeman - city commissioner Melvin Howe 1369 20% Jeff Krauss 5196 74% JP Polsak 436 6% Bozeman bond for Sacajawea Middle School ($16 million) Yes 7868 67% No 3958 33% Bozeman bond for Hawthorne Elementary School ($5.5 million) Yes 8238 70% No 3587 30% Belgrade school district No. 44 bond Yes 2358 60% No 1597 40% Sanders County Hot Springs Amendment: Local gov't elections shall be conducted on a partisan basis For adoption 133 78% For existing plan 37 22%